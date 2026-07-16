الزيدي: أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع شركات الطاقة العالمية الرائدة

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح ، التقى في مدينة هيوستن، ممثلي عدد من كبرى شركات ، لبحث آفاق توسيع التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى ".وشملت اللقاءات "ممثلي شركات هاليبرتون، وشل، وهانيويل، ووذرفورد، وبيكر هيوز، حيث جرى بحث فرص التعاون في مجالات تطوير قطاعي النفط والغاز، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تمتلكها هذه الشركات".وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع شركات الطاقة العالمية الرائدة"، مشدداً على أن " ماضية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ومستعدة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان نجاح أعمال الشركات وتنفيذ مشاريعها في ".وأشار إلى أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مشاريع استثمار الغاز، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم ".من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن "اهتمامهم بتوسيع أعمالهم في العراق، واستعدادهم للمساهمة في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى، خصوصاً مشاريع النفط والغاز، مؤكدين ثقتهم بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها العراق والفرص الاستثمارية المتوفرة فيه".