الزيدي: أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع شركات الطاقة العالمية الرائدة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
11:00 PM
الى
12:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يعلن استهداف مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-570371-639198370019218223.jpeg
الزيدي: أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع شركات الطاقة العالمية الرائدة
سياسة
2026-07-16 | 18:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
69 شوهد
اكد رئيس
مجلس الوزراء
، علي فالح
الزيدي
، اليوم الخميس، أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد
مع شركات
الطاقة العالمية
الرائدة.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح
الزيدي
، التقى في مدينة هيوستن، ممثلي عدد من كبرى شركات
الطاقة العالمية
، لبحث آفاق توسيع التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى
الولايات المتحدة
".
وشملت اللقاءات "ممثلي شركات هاليبرتون، وشل، وهانيويل، ووذرفورد، وبيكر هيوز، حيث جرى بحث فرص التعاون في مجالات تطوير قطاعي النفط والغاز، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تمتلكها هذه الشركات".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع شركات الطاقة العالمية الرائدة"، مشدد
اً على أن "
الحكومة العراقية
ماضية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ومستعدة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان نجاح أعمال الشركات وتنفيذ مشاريعها في
العراق
".
وأشار إلى أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مشاريع استثمار الغاز، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم
الاقتصاد الوطني
".
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن "اهتمامهم بتوسيع أعمالهم في العراق، واستعدادهم للمساهمة في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى، خصوصاً مشاريع النفط والغاز، مؤكدين ثقتهم بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها العراق والفرص الاستثمارية المتوفرة فيه".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
تركيا تؤكد استعدادها للدخول في شراكات استراتيجية مع العراق في مختلف القطاعات
09:25 | 2026-07-09
تفاصيل مقترح قانون "الإجازات طويلة الأمد" الجديد
04:27 | 2026-05-06
الزيدي عن زيارة واشنطن: لن تكون عابرة وتأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة
12:05 | 2026-07-14
القرشي للسومرية: العراق مهيأ لشراكات استراتيجية مع واشنطن والإصلاحات الأخيرة عززت فرص جذب المستثمرين
17:29 | 2026-07-15
الزيدي
واشنطن
شراكات استراتيجية
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
التقنيات الحديثة
الاقتصاد الوطني
المكتب الإعلامي
الطاقة العالمية
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إغلاق مول تجاري ومطعم في بغداد
أمن
38.69%
05:43 | 2026-07-15
إغلاق مول تجاري ومطعم في بغداد
05:43 | 2026-07-15
فتوى تحرم تقاسم الإنترنت بين الجيران
منوعات
21.73%
13:20 | 2026-07-15
فتوى تحرم تقاسم الإنترنت بين الجيران
13:20 | 2026-07-15
صواريخ وطائرات مسيرة داخل صهريج نفط.. سوريا تكشف تفاصيل شحنة الأسلحة المضبوطة
دوليات
20.43%
06:17 | 2026-07-16
صواريخ وطائرات مسيرة داخل صهريج نفط.. سوريا تكشف تفاصيل شحنة الأسلحة المضبوطة
06:17 | 2026-07-16
التربية تحدد موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي
محليات
19.15%
10:37 | 2026-07-16
التربية تحدد موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي
10:37 | 2026-07-16
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-16
Live Talk
محتوى يجمع العائلة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-16
Live Talk
محتوى يجمع العائلة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-16
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
الأكثر مشاهدة
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
عشرين
الزيدي - ترامب .. العراق يستبدل جنرالات العسكر بجنرال الكتريك! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
الطريق الى الكأس
بسيناريو مثير.. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي المونديال بريمونتادا أمام إنكلترا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٤ | 2026
14:15 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-16
Live Talk
محتوى يجمع العائلة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-16
Live Talk
محتوى يجمع العائلة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-16
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
اخترنا لك
الزيدي يؤكد سعي الحكومة إلى إطلاق حقبة جديدة من التعاون العراقي الأمريكي في مجال الطاقة
17:10 | 2026-07-16
وزير الخارجية من واشنطن للسومرية: الشركات الأمريكية ستعود بقوة للعراق وخطة حصر سلاح مستمرة
13:58 | 2026-07-16
الزيدي يجري زيارة إلى تركيا نهاية تموز
10:41 | 2026-07-16
الزيدي يصل إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس
10:01 | 2026-07-16
الزيدي يدين الاعتداء على أربيل ويصدر توجيها للأجهزة الأمنية
21:56 | 2026-07-15
الزيدي يعلن من واشنطن: الحكومة ماضية في إنشاء صندوق التنمية
20:22 | 2026-07-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.