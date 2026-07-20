رسالة نيابية الى رئيس الوزراء عبر السومرية

وقال الجحيشي لـ ، "اتحدث عن ملف الكهرباء وانا كلي خجل امام أهلنا وشعبنا"، مبينة ان "استضافة وزير الكهرباء في الخميس المقبل خطوة متاخرة".ووجه الجحيشي رسالة الى عبر "نحن بحاجة الى شجاعتك الكبيرة وان تقوم بصولة الفجر في وزارة الكهرباء"، مشيرة الى ان "هذه الوزارة تمس كرامة المواطن العراقي".وأكدت ان "هناك ملفات فساد كبيرة موجودة في هذه الوزارة".