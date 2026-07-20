الزيدي يستقبل السفير الايراني ويبحث ملف زيارة طهران

وذكر بيان لمكتب ، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها".كما تناول اللقاء - وفق البيان - "الاستعدادات الجارية للزيارة الرسمية، التي سيجريها رئيس إلى نهاية الأسبوع الحالي، ومناقشة الملفات التي ستتضمنها الزيارة، بهدف تفعيل التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك".