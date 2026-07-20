بافل طالباني يهاجم ايران

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شارع 9
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بغداد تسجل ثلاث حالات انتحار لنساء خلال 24 ساعة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-570957-639201592903080342.jpg
بافل طالباني يهاجم ايران
سياسة
2026-07-20 | 11:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
557 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
وجّه
رئيس حزب
الاتحاد الوطني الكردستاني
بافل طالباني
، انتقادات شديدة إلى
إيران
على خلفية الهجمات الأخيرة التي شنتها على
إقليم كردستان
بشكل عام، وعلى مواقع تابعة لحزب الاتحاد بمعقله في
محافظة السليمانية
، شمال
العراق
، المحاذية لإيران.
وقال
طالباني
، في بيان تابعته
السومرية نيوز
، ان "أمتنا تعرضت (ليلة أمس) لانتهاك خطير وغير مقبول لأمنها وسيادتها، حيث استهدف هجوم بالصواريخ الباليستية، أُطلق من
إيران
، وطننا وقواتنا الأمنية الباسلة".
وأضاف: "قبل كل شيء، فإن أولويتنا القصوى هي سلامة مواطنينا ورفاههم وحمايتهم. وقد استنفرت أجهزة الطوارئ وقوات الدفاع كامل طاقاتها، وتعمل بلا كلل لضمان الأمن في جميع أنحاء الوطن. وفي هذا الظرف العصيب، نقف إلى جانب إخوتنا في
أربيل
، فالهجوم على أيٍّ منا هجوم علينا جميعاً".
وتابع طالباني أن "هذا العمل العدواني المتعمّد يُعدّ انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية، وتصعيداً غير مبرر. وإننا ندين هذا الهجوم بأشد العبارات. وليكن واضحاً للجميع: إن استهداف أمتنا أمر غير مقبول على الإطلاق، وإن سلامة شعبنا خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
وشدد طالباني على أن حزبه والكرد "لا يسعون إلى التصعيد ولا يرغبون في المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، غير أن ضبط النفس الذي نتحلى به يجب ألا يُفسَّر على أنه افتقار إلى العزم أو القدرة. ونحن ننسق بشكل فاعل مع حلفائنا وشركائنا لضمان رد دبلوماسي ودفاعي مدروس وحاسم وقوي، بما يكفل حماية أمتنا".
ودعا طالباني إيران إلى "الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية، ونطالب بتوضيح فوري بشأن هذه الانتهاكات. وسيظل تركيزنا منصباً بالكامل على الدفاع، وخفض التصعيد، والحماية المطلقة لجميع مواطنينا".
فيما اكد القيادي في
حزب الاتحاد الوطني
سوران
الداودي
، لصحيفة الشرق الاوسط، إن "منطقة نكران تعرضت لهجوم بالصواريخ مساء الأحد، وتحديداً في
قلعة
جولان
التي تُعد أحد المعاقل الرئيسية لحزب الاتحاد، وكان مركز ومعقل الرئيس الراحل ورئيس حزب الاتحاد
جلال طالباني
"، مشيرا الى ان "موقع القوة 70 في قوات البيشمركة في
السليمانية
تعرض إلى هجوم مماثل أوقع خسائر جسيمة في مخازن سلاح للقوة".
وأعرب عن أسفه لـ"عدم قيام السلطات الاتحادية بما يلزم لوقف الاعتداءات على الإقليم، باعتبار أنها المسؤولة عن حماية أمن البلاد وضمنها
إقليم كردستان
".
وتعرّض الإقليم لـ49 هجوماً بالطائرات المسيّرة والصواريخ منذ بداية شهر يوليو (تموز) الحالي، ليبلغ إجمالي الهجمات التي تعرض لها الإقليم منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران نهاية شباط الماضي، 920 هجوماً حسب الشبكة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترمب يهاجم إيران: لا صدقية في روايتهم واتفاقاتهم المعلنة لا تعكس الواقع
09:45 | 2026-06-12
التعاون الخليجي يهاجم إيران: الاعتداءات تهديد خطير لأمن المنطقة
13:15 | 2026-06-01
ترامب يهاجم الكرد مجددا: منحناهم السلاح ليسلموه داخل إيران لكنهم احتفظوا به
12:06 | 2026-05-11
سيناتور أمريكي يهاجم هيغسيث: لم تحققوا أهدافكم المزعومة في الحرب مع إيران
14:44 | 2026-04-30
بافل
طالباني
الاتحاد الوطني الكردستاني
حزب الاتحاد الوطني
محافظة السليمانية
الاتحاد الوطني
إقليم كردستان
السومرية نيوز
جلال طالباني
بافل طالباني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل الانخفاض ويقترب من حاجز الـ150 الفاً
اقتصاد
33.31%
09:38 | 2026-07-19
الدولار يواصل الانخفاض ويقترب من حاجز الـ150 الفاً
09:38 | 2026-07-19
الدولار يواصل الانخفاض..آخر تحديث لأسعار الصرف في العراق اليوم
اقتصاد
29.71%
03:54 | 2026-07-20
الدولار يواصل الانخفاض..آخر تحديث لأسعار الصرف في العراق اليوم
03:54 | 2026-07-20
موجة غضب عالمية ضد "مباراة المركز الثالث" في كأس العالم
كأس العالم 2026
18.87%
05:45 | 2026-07-19
موجة غضب عالمية ضد "مباراة المركز الثالث" في كأس العالم
05:45 | 2026-07-19
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً في الأسواق المحلية ببغداد
اقتصاد
18.11%
03:44 | 2026-07-19
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً في الأسواق المحلية ببغداد
03:44 | 2026-07-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-20
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-20
عشرين
الزيدي يعود بحقيبة ثقيلة - عشرين م٥ - الحلقة ٤٩ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-19
عشرين
الزيدي يعود بحقيبة ثقيلة - عشرين م٥ - الحلقة ٤٩ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-20
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-20
عشرين
الزيدي يعود بحقيبة ثقيلة - عشرين م٥ - الحلقة ٤٩ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-19
عشرين
الزيدي يعود بحقيبة ثقيلة - عشرين م٥ - الحلقة ٤٩ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
Live Talk
أسرار التغذية السليمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
اخترنا لك
الزيدي يستقبل السفير الايراني ويبحث ملف زيارة طهران
12:00 | 2026-07-20
رسالة نيابية الى رئيس الوزراء عبر السومرية
11:07 | 2026-07-20
الكشف عن تفاصيل زيارة الزيدي المرتقبة إلى إيران وتركيا
03:28 | 2026-07-20
آميدي والحلبوسي يؤكدان دعم البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد
15:17 | 2026-07-19
الزيدي في طهران الأسبوع الحالي
13:09 | 2026-07-19
قانون منح الموظف إجازة 5 سنوات امام رئاسة البرلمان
13:01 | 2026-07-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.