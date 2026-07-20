قيادي بالاطار التنسيقي ينفي صدور أمر قبض بحق أحمد الأسدي

وقال الفايز في تصريح صحافي، "ليس هناك أي أمر قبض او استقدام بحق الوزير السابق لعدم وجود اي تهمة مباشرة ضده".

وأضاف "ما جرى تداوله بشأن وجود مذكرة اعتقال او قرار بالقبض هو تفسير خاطئ لحديثي ونقل غير صحيح".

وكان وزير العمل السابق أحمد كشف، الاثنين، أنه كان في رحلة علاج خارج ، فيما أشار الى أنه ليس مطلوبا للقضاء.