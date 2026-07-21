مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقالت في بيان ورد ل ، ان " عقد اليوم جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى ضمن الدورة الانتخابية السادسة، برئاسة ".وأضافت ان "عدد الحضور 203 نواب".