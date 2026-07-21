بالوثيقة… قرار نيابي يوصي بإعفاء قائد القوة البحرية ومدير العمليات البحرية

وتضمن القرار النيابي الذي أوصى فيه القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء قائد القوة البحرية الفريق البحري الركن مازن كيبان ومدير العمليات البحرية اللواء البحري الركن وقائد قاعدة البحرية اللواء البحري الركن ليث من مناصبهم.كما تضمن أيضا تكليف باختيار البديل المناسب لقيادة القوة البحرية، على أن يُنفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.