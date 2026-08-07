رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الاستخبارات السعودي تعزيز التعاون الأمني

وذكر لرئيس في بيان، أن اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن التطورات الأمنية في المنطقة.وأكد حرص على ترسيخ علاقات التعاون مع ، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.وجدد موقف الحكومة الثابت بشأن حماية سيادة ومصالح شعبه، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال أو نشاطات تمس أي ، انطلاقاً من المسؤوليات الدستورية والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.واتفق الجانبان، بحسب البيان، على مواصلة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، بما يعزز القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأطر القانونية.وأشار البيان إلى أن التنسيق المشترك يهدف إلى دعم أمن البلدين وتعزيز الثقة المتبادلة وتجنب مخاطر التصعيد في المنطقة.