العزم والنائب الأول لرئيس مجلس النواب يبحثان مستجدات المشهد السياسي

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات المطروحة على الساحة الوطنية، والتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين القوى السياسية، بما يدعم عمل المؤسسات الدستورية ويسهم في معالجة القضايا الراهنة بروح المسؤولية الوطنية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم.كما تناول اللقاء أولويات العمل النيابي خلال المرحلة المقبلة، وأهمية اعتماد الحوار والتفاهم في التعامل مع مختلف الاستحقاقات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار في البلاد.