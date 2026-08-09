زيدان والحلبوسي يبحثان التعاون في إقرار القوانين المهمة

بحث القاضي ، الأحد، ورئيس ، التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في إقرار القوانين المهمة.

وجاء في بيان للقضاء، "استقبل السيد القاضي الدكتور اليوم الاحد السيد رئيس ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في إقرار القوانين المهمة خلال المرحلة القادمة والتي من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي والأمني للبلد".