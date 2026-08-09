تحذير برلماني: تلوث دجلة والفرات رفع الاصابات السرطانية والمواطنون يتعرضون لإبادة

وقال الكلابي، في حديث خاص لـ ، إن "هناك جهود مشتركة يقوم بها ووزارتا البيئة والموارد المائية لمواجهة الكوارث التي حلت بنهري والفرات نتيجة الملوثات الصلبة والسائلة والتلوث البيئي الكارثي، الذي أدى إلى ازدياد نسبة الأمراض السرطانية".وأضاف أن "ما يتعرض له الشعب العراقي هو إبادة جماعية ناعمة غير مسلط عليها الضوء، للأسف الشديد".وأشار الكلابي إلى أنه "خلال هذا الأسبوع ستنطلق التوصيات الرسمية في مجلس النواب، بحضور الوزراء المعنيين"، مبيناً أن "من أبرزها إطلاق حملة وطنية كبرى لمعالجة الملوثات وإيقافها تماماً في نهري دجلة والفرات، والتركيز بشكل حقيقي على محطات المعالجة".وأوضح أن " الكبرى لاستعادة نهري دجلة والفرات تتطلب استنهاض جميع مؤسسات الدولة، كما حدث خلال مواجهة تنظيم ، بمشاركة المؤسسات الحكومية والرئاسية والشعبية والفعاليات المرجعية".ولفت إلى أن "المرجعية أطلقت بياناً مهماً بشأن خطورة تلوث نهر دجلة، واعتبرت أن رمي الملوثات في النهر أمر محرم"، مشيراً إلى أن "البيان الصادر عن يمثل رسالة مهمة وخطيرة تجاه ما تقوم به المؤسسات والدوائر من تلويث لمياه نهري دجلة والفرات".