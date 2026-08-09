الحلبوسي يفتتح الجلسة الـ8 من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

– سياسة



افتتح رئيس ، ، اليوم الأحد (9 آب 2026)، أعمال الجلسة رقم (8) من الفصـــل التشريعـــي الثاني للمجلس.

وتنعقد الجلسة ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة، لمناقشة واستكمال جدول الأعمال المدرج ضمن جدول الجلسة.



جدول الاعمال:

