الأعرجي للسومرية: لا يمكن للعراق مواجهة الظروف دون استكمال الوزارات الأمنية والسيادية

وقال ، في حديث خاص لـ" "، إنه "إلى الآن توجد مشاكل في قضية إكمال الكابينة الوزارية، ونحن في كتلة الإعمار والتنمية داعمون لرئيس الوزراء للإسراع بهذه الخطوة".وأضاف: "نحن من الذين يمنحون المدة الزمنية الكافية لغرض اختيار الوزراء، خصوصاً للوزارات الأمنية والسيادية".وتابع: "من غير المعقول أن يمر في هذه الظروف الأمنية، ومنها ما يحصل في الإقليم، دون وجود وزراء للوزارات الأمنية والسيادية".