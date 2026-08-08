ماذا بحث الوفد الاستخباري السعودي في العراق؟

ونقلت عن المصادر قولها ان "الوفد الاستخباري السعودي في تناولت بصورة مباشرة التهديدات التي تواجهها من الجماعات المسلحة في العراق"، مبينة ان "الوفد ابلغ مسؤولين عراقيين أن لا تريد تصعيدا مع الفصائل، لكنها لن تتردد في التحرك ضد مصادر التهديد إذا لم تتمكن من منع الهجمات".وذكرت ان "الجانب العراقي تعهد بمنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على السعودية، وطلب من الوفد تقديم أي معلومات أو أدلة يمكن أن تساعد الأجهزة العراقية في تحديد الجهات المسؤولة وإحباط أي عمليات محتملة".