مسؤولون وعسكريون سعوديون: رد فعلنا ليس موجها ضد الدولة العراقية

ونقلت الحرة عن العميد الركن المتقاعد حسن الشهري إن "أي رد سعودي يجب أن ينظر إليه من زاوية حجم التهديد وحق الدولة في الدفاع عن نفسها، لا باعتباره تصعيدا مع ".وأضاف أن "الرسالة موجهة، في نظره، إلى مصادر التهديد وأن الهدف هو منع تكرار الهجمات"، مشيرا الى ان "التنسيق الأمني بين البلدين قائم منذ سنوات، وإن استمرار قنوات الاتصال بين والرياض ضروري لتجنب الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الرد العسكري الخيار الوحيد".ويرى أن "جوهر الخلاف ليس بين السعودية والعراق، بل يتعلق بقدرة على منع جماعات مسلحة من استخدام أراضيها لتهديد دول أخرى".كما قال اللواء الركن المتقاعد محمد القبيبان إن " سبق أن بحثت مع بغداد هجمات نفذتها جماعات عراقية مسلحة، وإن الاستجابة العراقية، من وجهة نظره، لم تكن كافية".كما قال المستشار السابق في سالم اليامي، إن " تحاول الحفاظ على علاقتها مع السعودية من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصائل المسلحة"، مستبعدا أن "تلجأ بغداد إلى مواجهة عسكرية واسعة معها".وأعتبر أن "ذلك قد يفتح صراعا داخليا لا تريده الحكومة"، موضحا ان "المسار الأرجح هو استمرار الضغط السياسي والأمني على الفصائل، وعلى الجهات المؤثرة فيها، لمنع تكرار الهجمات".