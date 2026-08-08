النزاهة تنفي مداهمة منزل شقيق رئيس وزراء سابق في الكاظمية

وذكر بيان للهيئة، انها "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ من أنَّ فريقاً تابعاً لها قام بتفتيش منزل شقيق رئيس العراقيّ السابق في منطقة الكاظميَّة".وأكدت أنَّ "ما جرى تداوله بهذا الشأن عارٍ عن ".