العراق ومصر يبحثان أوضاع المنطقة ويؤكدان أهمية خفض التصعيد

بحث وزير الخارجية العراقي ، ونظيره المصري بدر ، أوضاع المنطقة، وأكدا أهمية خفض التصعيد.

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وقالت الخارجية العراقية في بيان، "أجرى وزير الخارجية ، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية العربية بدر ".

وجرى خلال الاتصال "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".



كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكد الوزيران أهمية خفض التصعيد، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.



كما أكد الجانبان وفق البيان، أهمية مواصلة دعم آلية التعاون الثلاثي بين ومصر والأردن، والبناء على ما تحقق في إطارها، بما يعزز فرص التكامل والتنمية والازدهار المشترك بين الدول الثلاث.