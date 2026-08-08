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مجلس الاستقرار المالي والنقدي يبحث تحسين الموارد غير النفطية والسيولة
سياسة
2026-08-08 | 16:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
407 شوهد
بحث
المجلس الأعلى
للاستقرار المالي والنقدي في
العراق
، السبت، آليات تحسين
إدارة الموارد
غير النفطية وتوفير السيولة.
وجاء في بيان لمكتب
رئيس الوزراء
، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم السبت، الجلسة الثانية للمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي، بحضور رؤساء ومديري الجهات والمؤسسات المعنية".
وجرى، خلال الجلسة "بحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى الوطني، ومناقشة المؤشرات والتحديات الراهنة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي".
كما بحث المجلس "آليات تحسين
إدارة الموارد
غير النفطية وتوفير السيولة، ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي، وتعزيز كفاءة النظام المالي، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة".
وأكد رئيس الوزراء "أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الوزارات والمؤسسات المعنية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، واعتماد معالجات عملية للتحديات المالية والنقدية، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة
الاقتصاد الوطني
على مواجهة المتغيرات، ويحفز الأنشطة الاقتصادية، لاسيما غير النفطية منها".
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