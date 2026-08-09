القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي (وثيقة)

ووفقاً لوثيقة صادر بتاريخ 29 تموز 2026 وموجهة إلى رئيس ، فإن المحكمة تجري تحقيقات في قضية تُسند للنائب تهمة "الانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي تجريها والشؤون الاجتماعية بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون للحصول على منفعة لنفسه ولغيره".وأوضحت الوثيقة أن التحقيقات أظهرت قيام المشكو منه، بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، بتأسيس شركة (التدامل للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية) وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته (المتهم الموقوف سامر شاكر هاشم) للانتقاع من عقود الوزارة وإحالتها والتعاقد معها، ومنحها رخصة إنشاء مكتب تشغيل خاص لاستقدام وتشعيل الأيادي العاملة الأجنبية.وأشارت المحكمة إلى أن طلب رفع الحصانة يأتي لغرض السير في الإجراءات التحقيقية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب وفق أحكام المادة (319) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.