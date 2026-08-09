مجلس النواب يرفع جلسته إلى الثلاثاء المقبل

رفع جلسته التي عقدها اليوم الاحد، الى يوم الثلاثاء المقبل.







وأتم مجلس النواب، ايضاً، تقرير ومناقشة مقترح قانون والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠. وخلال جلسة اليوم، انهى القراءة الاولى لمقترح ، كما انهى القراءة الأولى لمقترح لقانون المختارين رقم (۱۳) لسنة ٢٠١١.وأتم مجلس النواب، ايضاً، تقرير ومناقشة مقترح قانون والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠.