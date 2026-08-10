العراق يقدم مذكرة إلى مجلس الأمن بشأن قصف مقرات الحشد الشعبي

وقال العبودي في تصريحات صحفية تابعتها ، ان " كلف رفع مذكرة الى حول القصف على مقرات ".وتابع، ان " الحكومة لم يكن لديها علم أو اطلاع عن القصف السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي".