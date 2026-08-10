القاضي زيدان يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية ويتسلم التقرير السنوي لعام 2025

– سياسة



استقبل ، القاضي الدكتور ، اليوم الاثنين الموافق 10 آب 2026، رئيس في مقر المجلس بالعاصمة .

وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء ورد للسومرية نيوز، انه خلال اللقاء جرى تسليم ، لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2025.

