رئيس الوزراء يتحدث عن رواتب الموظفين ويكشف عن مصير الموازنة

وقال في كلمة له خلال حوار الثامن وتابعتها ، ان " يمر بفترة عصيبة ولدينا أكثر من حل للمشكلات الاقتصادية"، مبينا ان "الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية ووضع حلول للتحديات الاقتصادية".وأضاف ان "إغلاق يمثل تحدياً كبيراً"، موضحا ان "الحكومة سترسل مشروع الموازنة قريباً".واكد "وجود خطط إصلاحية للتعامل مع التحديات الاقتصادية"، موضحا ان "الحكومة تمتلك أكثر من حل للمشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد".وتابع "نعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظروف الراهنة والحفاظ على استقرار الاقتصاد العراقي"، لافتا الى ان "الحكومة تمكنت من تأمين الرواتب وإيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط".وبين "اننا سنقدم موازنة تمثل خريطة للمستقبل الاقتصادي للعراق"، لافتا الى ان "موازنة العام المقبل ستركز على قطاع الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والنقل والتوسع في توظيف الطاقة الشمسية".وأوضح ان "رواتب الموظفين والمدفوعات الحكومية مؤمنة وماضون في خطة لتغطية الاعوام المقبلة"، لافتا الى "اننا نعمل على توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي وهناك عمل للتصدير عن طريق بانياس والعقبة".وذكر "نعمل على زيادة حصة العراق التصديرية من خلال ونسعى إلى الوصول إلى 8-10 ملايين برميل يوميا خلال 6 سنوات"، لافتا الى ان "العراق حارب الارهابي نيابة عن المنطقة والعالم ومن الإنصاف أن ينال حصة تصديرية للنفط الخام توازي حجم سكانه وخزينه النفطي".واكد "اننا لا نفكر ببناء حكومة قدر تفكيرنا ببناء الدولة والاقتصاد والعراق لديه فرص وموجودات وإرادة تؤهله لتجاوز التحديات"، مبينا ان " سيكون برأسمال 100 مليار دولار وسنعتمد مساهمة البنك المركزي والاكتتاب العام إضافة إلى اسهام مؤسسات تمويل دولية وإقليمية".وبين "إذا لم ندعم القطاع الخاص لن تكون هناك تنمية ونسعى إلى وضع آليات تشجع الهجرة من القطاع العام إلى الخاص"، لافتا الى "اننا دعمنا تحويل دور العراق من ساحة للصراع إلى جسر للتفاوض والتفاهم وثقل بلدنا مؤثر وحاسم في استقرار المنطقة".واكد ان "مشروع مليون قطعة أرض سكنية سيكون في الواقع قريباً جداً ونستهدف المواطنين من الذين لا يملكون أي أو أرض سكنية"، لافتا الى ان " آخر مواطن سيستلم قطعة أرضه ضمن مشروع مليون قطعة أرض سكنية خلال أقل من 3 سنوات".