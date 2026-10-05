حراك في العراق لتقليص حجم السفارة الأميركية في بغداد

ونقلت الصحيفة عن النيابية، النائب مختار اليوسف، قوله إن اللجنة تعتزم طرح مقترح يلزم الحكومة ووزارة الخارجية بالتحرك لتقليص عدد أفراد السلك الدبلوماسي والإداري في السفارة الأميركية، معتبراً أن أعداد العاملين فيها تتجاوز ما تقتضيه طبيعة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.وقال اليوسف، بحسب الصحيفة، إن "الأعداد الحالية كبيرة جداً، ولا تتناسب مع حجم التمثيل المتعارف عليه بين الدول"، داعياً إلى اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، وتحديد حجم ملاك السفارة الأميركية بما يوازي أعداد العاملين في في .وأوضح أن المقترح "لا يستهدف قطع العلاقات مع ، بل إعادة تنظيمها ضمن قواعد التمثيل الدبلوماسي".وبحسب "الأخبار"، يتماشى هذا الطرح مع موقف حركة النجباء، التي دعت إلى أن تكون السفارة الأميركية "كغيرها من السفارات"، رافضة استمرارها بوصفها "مدينة أمنية وعسكرية كبيرة"، كما طالبت بإنهاء ما وصفته بالهيمنة الأميركية على الاقتصاد العراقي ومنع التدخل في الشأن السياسي.وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن النائب عن حركة "حقوق"، ، وجود حراك نيابي وشعبي لتقليص عدد موظفي السفارة ومساحتها، وحصر عملها في الجانب الدبلوماسي بعيداً عن الملفات العسكرية والاقتصادية والسياسية.وأشارت الصحيفة إلى أن المطالبين بتقليص المجمع الدبلوماسي الأميركي في ، والذي تبلغ مساحته نحو 42 هكتاراً، يطرحون تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه البعثة الأميركية بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي. والولايات المتحدة أعلنت، في مراحل سابقة، أن سفارتها تؤدي أدواراً سياسية واقتصادية وأمنية، إلى جانب العمل القنصلي والدبلوماسي، فيما يرى منتقدوها أن تعدّد هذه الأدوار يجعل السفارة منصّة نفوذ فحسب.ويعتقد الباحث في الشأن الأمني والسياسي، علي صبحي، - بحسب الصحيفة - أن تقليص عدد الموظفين والاقتصار على "أطقم العمل الأساسية"، يمثّل خطوة في اتجاه إعادة تعريف العلاقة الثنائية، مشيراً إلى أن الوجود الأميركي داخل السفارة يتجاوز الإطار الدبلوماسي إلى نشاطات استخباراتية وجمع معلومات، فضلاً عن وجود تجهيزات وعناصر ذات طبيعة أمنية وعسكرية.