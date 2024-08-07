"دينمو" الجسم.. ما هي الغدة الدرقية وما هي وظائفها

ما وظائف الغدة الدرقية؟ وما أسبابها وأعراضها؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير من د. فرح الخياط من برنامج بيوتيك الذي يعرض أسبوعيا على شاشة السومرية.





وهناك مجموعة من الاضطرابات التي تصيب الغدة الدرقية، مثل خمولها أو فرط نشاطها. تقوم هرمونات الغدة الدرقية بالتحكم في العديد من الأنشطة في جسم الإنسان، مثل السرعة التي يحرق بها الجسم السعرات الحرارية، ومعدل نبضات القلب. وهذه الأنشطة مجتمعة تسمى باسم الأيض، وهو العمليات الكيميائية التي تحدث في خلايا الجسم بهدف الحصول على الطاقة، أو بناء أو هدم الجزيئات والمركبات. لذلك يصف البعض الغدة الدرقية بأنها "دينمو" محرك الجسم.وهناك مجموعة من الاضطرابات التي تصيب الغدة الدرقية، مثل خمولها أو فرط نشاطها.

ويحدث خمول الغدة الدرقية عندما لا تنتج كمية كافية من الهرمونات، وهو أكثر شيوعا لدى النساء خاصة من جاوزن سن الستين، وفي حالة عدم علاجه فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والعقم.

قالت الخياط أن الأعراض تبدأ تدريجيا وتكون في البداية غير ملاحظة، وقد تتطور على مدار سنوات، وشيئا فشيئا تصبح أوضح مع تفاقم المرض، وتشمل:

• الإمساك.

• جفاف الجلد.

• ازدياد الشعور بالبرد، أي أنك تشعر بالبرد بسهولة وبشكل غير معتاد.

• ازدياد الوزن بصورة غير طبيعية.

• الاكتئاب.

• مشاكل في الذاكرة.

• تضخم وتصلب في المفاصل.

• ألم في المفاصل.

• انتفاخ في الوجه.

• ظهور بحة في الصوت.

• دورة شهرية غزيرة أو غير منتظمة.

• ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

وعن أسباب خمول الغدة الدرقية أوضحت د. فرح التالي:

• أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجسم الغدة الدرقية عبر إفراز أجسام مضادة تهاجمها، مثل الأشخاص المصابين بمرض Hashimoto’s thyroiditis.

• تلعب الوراثة دورا في المرض.

• نقص عنصر اليود، وهو عنصر أساسي لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية ويوجد في الأغذية البحرية والملح المدعم باليود.

• أمراض الغدة النخامية.

• بعض الأدوية مثل الليثيوم.

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