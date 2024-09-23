استطلاع: ارتفاع تأييد "القول الفصل للرجال وتقدمهم في السياسة على النساء".. هل تراجعت النسوية عربيًا؟

نيوز-علم وعالم



أظهرت استطلاعات رأي في عدة دول عربية حول المساواة الجندرية فيما يتعلق بالعمل، نتائج مختلفة لكنها عمومًا تشير الى تعطل أو تدهور في بعض الأحيان بحركة المساواة الجندرية في العمل، في منطقة الأوسط وشمال افريقيا.







يعتبر عامل ندرة الوظائف وتدني الأجور أكبر عائقين لدخول العمل من قبل الرجال والنساء على حد سواء، لكنه لدى الرجال حيث أكد هذه النسبة بين 55 الى 78% من الرجال المستطلعة آراءهم في هذه الدول، لكن هذه النسبة لاتشكل سوى بين 31 و48% بالنسبة للنساء، بل أن العوامل الجندرية الأخرى كانت السبب والعائق الأكبر لدخول النساء الى العمل.







كلفة رعاية الاستطلاع الذي أقامه "الباروميتر العربي"، شمل 7 دول عربية وهي لبنان، فلسطين، الكويت، الأردن، موريتانيا، تونس والمغرب، فيما تستعرض نيوز أبرز نتائج التقرير للدول القريبة من العراق، وهي الكويت .يعتبر عامل ندرة الوظائف وتدني الأجور أكبر عائقين لدخول العمل من قبل الرجال والنساء على حد سواء، لكنه لدى الرجال حيث أكد هذه النسبة بين 55 الى 78% من الرجال المستطلعة آراءهم في هذه الدول، لكن هذه النسبة لاتشكل سوى بين 31 و48% بالنسبة للنساء، بل أن العوامل الجندرية الأخرى كانت السبب والعائق الأكبر لدخول النساء الى العمل.



تُعتبر تكلفة رعاية أكبر مشكلة تواجه النساء في العديد من الدول، بما في ذلك (43%) ولبنان (39%) والكويت (38%).





تراجع دعم المساواة في فرص العمل



في أحدث دورة من الاستطلاعات، سجلت النسب التالية لدعم المساواة في فرص العمل: 84%، الكويت 77%، والأردن 64%، حيث تُظهر نتائج الاستطلاع تراجعاً ملحوظاً في تأييد المساواة في فرص العمل في عدة دول.













تأييد فكرة "القول الفصل للرجل في القرارات الأسرية"



جاء تأييد فكرة أن "القول الفصل في القرارات الاسرية هو للرجل"، بنسبة 59% في الأردن، والكويت 53%، ولبنان 37%، حيث شهدت أربع من الدول السبع التي شملها الاستطلاع زيادة في تأييد هذه المقولة، وهي والمغرب وفلسطين وتونس.





بالمقابل، زاد تأييد هذه الفكرة على صعيد النساء، بأن يكون للرجل القول الفصل في قرارات الأسرة في جميع الدول المستطلعة باستثناء موريتانيا، وشهدت النساء المغربيات أكبر زيادة حيث ارتفعت النسبة من 37% إلى 53%.

وجاءت نسبة تأييد النساء للمقولة كالاتي: 48% في الأردن، 35% في الكويت، 27% في .







دعم المساواة الجندرية في السياسة



أظهرت النتائج حول تصوّر المواطنات والمواطنين بأن الرجال أفضل في السياسة من النساء كالاتي: 74%، الكويت 74%، ولبنان 44%.

وزاد مع المقولة، في ست من سبع دول شملها الاستطلاع، باستثناء فلسطين حيث استمر التراجع في التأييد.