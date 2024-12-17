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مفاجأة حول زلزال الـ7.3 بالمحيط الهادي.. تنبأ به الراصد المثير للجدل
علم وعالم
2024-12-17 | 07:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
606 مشاهدة
ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة جزيرة فانواتو، اليوم الثلاثاء، ما تسبّب بأضرار جسيمة وبإصدار تحذير لفترة قصيرة من احتمال حدوث تسونامي، بينما أفاد شاهد عيان عن خسائر بشرية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادي والمعرّض للكوارث الطبيعية.
وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس، إنّه "رأى جثثا في مبانٍ في
العاصمة
بورت فيلا، فيما أظهرت مقاطع
فيديو
على
مواقع
التواصل الاجتماعي أضرارا جسيمة في مبان عدة".
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فقد تمّ تسجيل مركز الزلزال على عمق 43 كيلومترا تحت سطح
البحر
وعلى مسافة 30 كيلومترا فقط غرب عاصمة الجزيرة، ما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.
إلا أن المثير هو أن راصد الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، كان قد تنبأ بوقوع هذا الزلزال قبل ساعات قليلة من حدوثه، مرجعاً ذلك بسبب "الاقتران القمري مع كوكب المشتري والقمر المكتمل"، وهو ما ذكره راصد الزلازل المثير للجدل خلال نشرته الدورية على "يوتيوب" منذ ساعات.
فقال هوغربيتس تحديداً بالدقيقة الثانية وثلاثة ثواني من الفيديو:
"ضع في اعتبارك أنه في وقت لاحق اليوم أو غدًا، هناك احتمال حدوث زلزال أكبر. يمكن أن يكون في نطاق 7 حجم. خاصة بسبب اقتران القمر مع كوكب المشتري في وقت متأخر من يوم 14. وإذا حسبنا 2.5 يومًا، فسوف ينتهي بنا الأمر في وقت لاحق اليوم أو غدًا"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن ذلك "يعتمد على مستويات الضغط في القشرة الأرض".
وبعد حدوث زلزال اليوم، نشر هوغربيتس على قناته وقناة الهيئة التي يرأسها SSGEOS على "واتساب" تذكير بما قاله في نشرته منذ ساعات قليلة، في محاولة لإثبات أن نظريته صحيحة.
ورغم الهجوم المتواصل عليه، فإن هوغربيتس يصر على نظريته التي تربط حركة الكواكب وعلاقتها بالأرض وبالأنشطة الزلزالية التى تضربها، وهي ما سمّاها "هندسة الكواكب" وتأثيرها على الكرة الأرضية.
ويرفض كافة العلماء نظريات الباحث الهولندي المثير للجدل، معتبرين أنها غير علمية، جازمين بأن لا علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض، وأنه حتى الآن يعتبر هذا الأمر من المستحيلات.
ويرأس الباحث الهولندي هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.
وقد بدأ اسمه يلمع مع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير 2023، وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص. واشتهر وقتها وصعد نجمه حين قال إنه تنبأ بذلك الزلزال "قبل وقوعه بثلاثة أيام". وانطلقت نجوميته وحلقت في السماء من وقتها؛ فأخذ يتوقع ويتنبأ بالزلازل، صغيرها وكبيرها، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مرجعا تلك الأنشطة إلى اقترانات الكواكب وحركتها.
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