عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض قريبا.. هل ستؤثر على عمل منظومات الاتصالات؟

وجاء في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد: "حدث توهج شمسي مؤخرا، ونجم عن هذا التوهج سحابة من البلازما، ونظرا لأن سرعة السحابة منخفضة نسبيا (حوالي 500 كلم في الثانية) فإن السحابة ستنتقل لتؤثر على الأرض مسببة عاصفة مغناطيسية.. مبدئيا من المتوقع أن تتأثر الأرض بعاصفة مغناطيسية يوم الجمعة في النصف الثاني من بتوقيت موسكو".وأشار الخبراء في المعهد إلى أن العاصفة المغناطيسية التي ستضرب الأرض ستكون من فئة G2 على الأغلب، وأن العواصف المغناطيسية تقسم من حسب شدتها إلى خمس فئات: G1، G2، G3، G4، G5.وكان الجيوفيزياء التطبيقية في قد أعلن أن توهجا من فئة M3.3 حدث على الشمس يوم الاثنين في الساعة 13:39 بتوقيت موسكو، واستمر لمدة 48 دقيقة.وينجم عن هذه التوهجات الشمسية عادة عواصف مغناطيسية تؤثر على كوكبنا، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.