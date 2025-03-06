طبيب مشهور يحذر من تناول الإفطار فورا بعد أذان المغرب

وأوضح الدكتور موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، أن عملية الامتصاص تكون أكثر فعالية عند تناول الطعام بعد فترة الصيام مباشرة، محذرا من تناول الوجبة فور سماع أذان .وأشار إلى أن الأفضل للصائم هو تناول وجبة خفيفة عند الإفطار تتكون من ربع رغيف مع جبنة بيضاء وكوب شاي بلبن. وبعد أداء صلاة والعشاء، يمكن تناول الوجبة الأساسية، على أن يتم إنهاء اليوم بتناول الزبادي مع عسل النحل قبل أذان الفجر.وشدد على أهمية تقليل نسبة الامتصاص من خلال تجنب الوجبات الثقيلة التي تحتوي على كميات كبيرة من الطعام أو الحلويات.كما أكد على ضرورة الوجبات إلى ثلاث بشكل صحي وموزون بالطريقة التي تم ذكرها، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة الصحية المثلى خلال فترة الصيام.