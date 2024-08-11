"تماس كهربائي" يشعل محل إنشائية في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل محل كبير للانشائية ضمن منطقة الشرطة الخامسة".وأشار إلى أنه "وفق المعلومات الأولية فإن الحادث نتيجته تماس كهربائي".