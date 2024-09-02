حادثة اصحاب الافران تشعل موجة غضب ضد السلاح المنفلت

تكرار جرائم القتل في محافظة دفع المواطنين للمطالبة بضرورة إنهاء المظاهر المسلحة المنتشرة في المحافظة وضبط السلاح المنفلت للحد من النزاعات والجرائم.ماذا قال أهالي الضحايا لكادر السومرية؟