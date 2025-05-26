اعتقال عصابة للخطف في صلاح الدين

وجاء في بيان للقيادة، "تمكنت مفارز - إجرام - يثرب من إلقاء القبض على المتهم التاسع والأخير والمطلوب قضائياً ضمن عصابة الخطف لإحدى الفتيات والتي تم تحريرها خلال 24 ساعة من ارتكاب جريمة الخطف قبل شهر والتي تم القبض على من المجرمين وقت الحادث الإجرامي".

وأضاف البيان "تمكن المتهم المطلوب التاسع اعلاه الهرب ساعة تحرير المخطوفة وواصل فريق العمل متابعته ومراقبة تحركاته طيلة الفترة الماضية ورصده والقبض عليه مختبأ في أحد البساتين الزراعية في منطقة يثرب وبذلك يكون كافة أفراد العصابة في قبضة العدالة".