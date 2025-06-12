10 سيارات إطفاء تسابق الزمن لإخماد حريق اندلع في مجمع تجاري وسط النجف

وذكر اعلام المديرية في حديث للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلع في مجمع تجاري لبيع المواد المنزلية والكهربائية في شارع كرامة بمحافظة "، مؤكدا "مشاركة أكثر من 10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق".ولفت الى ان انه "لغاية الان لم يتم تسجيل إصابات بشرية"، مبينا ان "عملية الاخماد لا تزال مستمرة".