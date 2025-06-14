مراسل السومرية: قصف إسرائيلي على منطقة المحمرة قرب منفذ الشلامجة (صورة)





وأضاف المراسل أن أعمدة الدخان تصاعدت من المكان المستهدف. وقال المراسل إن مدينة المحمرة القريبة من الحدود العراقية الإيرانية تعرضت لقصف جوي إسرائيلي قرب منفذ الشلامچة 15 كم شرق .وأضاف المراسل أن أعمدة الدخان تصاعدت من المكان المستهدف.

ومدينة المحمرة (بالفارسية: خرمشهر) هي مدينة عربية تقع على لشط العرب في محافظة في . وهي تبعد حوالي 10 كيلومترًا شمال مدينة .