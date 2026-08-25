قوة امنية عراقية تقبض على "زيد المحارب" في تركيا

وقال المصدر لـ ، انه "بعد سنوات طويلة من التشهير والإساءة للضباط والمؤسسات العسكرية، وما ترتب على ذلك من أضرار طالت العديد من الشخصيات الأمنية والعسكرية، تمكّن جهاز أمني مختص، بواجب استخباري خاص، من إلقاء القبض على المدعو زيد في الأراضي التركية، وفق الإجراءات القانونية والأمنية المعتمدة".وأضاف ان "هذه العملية جاءت في إطار الجهود الاستخبارية لملاحقة المطلوبين والمتورطين بقضايا تمس ومؤسساتها".