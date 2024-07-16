"لا يجب تجاهلها" أعراض جسدية يسببها الاستخدام المفرط للهواتف

شاشة الهاتف جزءا أساسيا من حياة البشرمن الصعب جدا الاستغناء عنهاإليكم أسباب تدفعكم لترك استخدامها:- خدر ووخز الأصابع الذي يشير الى مشاكل صحية محتملة- الإجهاد المتكرر وضغط الأعصاب- تفاقم آلام الرقبة والظهر- زيادة التوتر واضطراب النومعلامات تلف الأعصاب:خدر أو تشنج في الأصابع واليدينضعف اليد وصعوبة الإمساك بالأشياءألم الرقبة (الرقبة النصية)نصائح للتخفيف من الأعراض:فترات راحة منتظمة من الهاتفالجلوس بوضعية مناسبة عند استخدام الهاتفممارسة تمارين التمدد وتقوية اليدين والمعصمينهل ستقلل من استخدم هاتفك الان؟