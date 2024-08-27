"أبل" تحدد موعد الكشف عن "آيفون 16" الجديد

ومن المتوقع أن يكون شكل وتصميم الهاتف الجديد مشابهاً لأجهزة "آيفون" السابقة، في وقت تتوقع المصادر أن يشهد تحديثات في "آيفون 16" و"آيفون 16 بلس" شريحة A18 بسعة 8 غيغابايت لدعم خاصية ذكاء "أبل" الاصطناعي. بالإضافة إلى شاشات أكبر 6.3 بوصة و6.9 بوصة لجهازي «آيفون برو» و"برو ماكس" على التوالي، وألوان جديدة: التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الطبيعي، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم البرونزي، زر التقاط للتحكم في تطبيق الكاميرا.ويتوقع أيضاً أن تعلن "أبل" عن ساعة أبل الجيل العاشر 10، والتي ستأتي على ما يبدو بأحجام أكبر 45 و49 مليمتر، وتشمل الميزات الأخرى التي ترددت شائعات حول الجيل الجديد من الساعة بتصميم هيكل أنحف وأداء محسّن ومستشعرات صحية وميزات جديدة. ومن المرجح أيضاً الإعلان عن ساعة «أبل ألترا» الإصدار الثالث بأداء محسّن.وبالإضافة إلى الأجهزة، ستعلن "أبل" أيضاً عن تواريخ إصدار جولتها التالية من تحديثات البرامج خلال الحدث، ويشمل ذلك "آي أو إس 18" نظام التشغيل لـ"آيفون"، و"آيباد أو إس 18" الخاص بالجهاز اللوحي "آيباد"، وأيضاً أنظمة التشغيل الجديد للساعة و أبل تي في ونظام نظاراتها فيرجن برو وأيضاً نظام أجهزة الحاسب الألي.في المقابل، توقعت مصادر أن يشهد المؤتمر مفاجأة جديدة من أبل في المؤتمر الذي يزمع أن يعقد خلال الشهر المقبل.