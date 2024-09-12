زين العراق تطلق خط "كفوو" الجديد بخدمات مبتكرة ورصيد مضاعف وباقات متنوعة تلبي احتياجات المشتركين

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
زيلينسكي يتحدث عن "خطة الانتصار": تدفع روسيا لإنهاء الحرب
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-499789-638616533170604919.jpg
زين العراق تطلق خط "كفوو" الجديد بخدمات مبتكرة ورصيد مضاعف وباقات متنوعة تلبي احتياجات المشتركين
تكنولوجيا
2024-09-12 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,303 مشاهدة
أطلقت
شركة
زين
العراق
للاتصالات خط "كفوو" الجديد لتوفير أحدث الحلول والخدمات المبتكرة والحصرية التي تلبي احتياجات المستهلك العراقي لما يحتوي من باقات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
• خط كفوو الجديد يقدم رصيد مضاعف عند الاشتراك بالباقات يصل الى 4 اضعاف الرصيد.
• استخدام مجاني لمواقع التواصل الاجتماعي عند الاشتراك بالباقات الشهرية
• حرية ومرونة كاملة للرصيد لأجراء المكالمات وارسال الرسائل وتصفح الانترنت بكل سهولة
• 20% زيادة على الرصيد المضاعف عند الاشتراك عن طريق تطبيق زين
العراق
بغداد
– ايلول / سبتمبر 2024:
أطلقت
شركة
زين
العراق
للاتصالات خط "كفوو" الجديد لتوفير أحدث الحلول والخدمات المبتكرة والحصرية التي تلبي احتياجات المستهلك العراقي لما يحتوي من باقات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
إطلاق خط "كفوو" الذي يقدم رصيد مضاعف ورسائل قصيرة وخدمة الانترنت، لتتناغم هذه الخطوة، مع جهود زين العراق، الهادفة إلى تطوير قطاع الاتصالات بما يساهم في تعزيز الاقتصاد العراقي، وتعزيز خدماتها لتوفير احتياجات المشتركين من جودة في نوعية خدمة الاتصالات وفق أفضل المعايير
العالمية
.
الرصيد المضاعف في باقات خط "كفوو" الجديد، سيمنح المشتركين حرية ومرونة تامة في استخدام الرصيد لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل إلى جميع الشبكات المحلية، بالإضافة إلى استخدام الإنترنت بكل سهولة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتعزيز تجربة مشتركيها وتقديم حلول اتصال تلبي احتياجاتهم المتنوعة
كما سيتمكن المشتركون من الحصول على زيادة بنسبة 20% على الرصيد المضاعف عند الاشتراك في باقات كفوو 20، 25، و30 من خلال تطبيق زين
العراق
. هذه الميزة الإضافية تمنح المشتركين قيمة أكبر واستفادة مضاعفة من خدمات الاتصالات والإنترنت التي تقدمها الشركة.
وذكر
رئيس
الإدارة التجارية لزين
العراق
محمد
سمير "لإطلاق خط "كفوو" الجديد، أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى للمشترك العراقي، من خلال خدمات الانترنت والاتصالات بأسعار مميزة وتنافسية والعديد من المميزات مثل مضاعفة الرصيد والخدمات المجانية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود زين
العراق
في كل يوم، لتوفير أحدث الخدمات والحلول والعروض المبتكرة التي تلبي احتياجات المشترك العراقي."
ويضيف سمير بان "زين
العراق
تحرص على فهم احتياجات
الشباب
والاستماع إلى آرائهم فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات التي تقدمها، والعمل في كل يوم على تحسينها وتعزيزها بهدف تمكين جيل الشباب، الذي يشكل أساس المجتمع العراقي".
تطلق زين
العراق
خط " كفوو" ضمن استراتيجيتها الجديدة التي تتعهد بها لمشتركيها بانها تقوم بتحديث شبكتها وخدماتها بشكل يومي من خلال حملتها " كل يوم أحلى" ويتناسب أيضا مع الطلب المتزايد من جيل
الشباب
الذي اصبح العالم الرقمي جزء من حياته اليومية حيث يتيح خط " كفوو" إمكانية الاشتراك وإعادة الاشتراك و التنقل بين الباقات من خلال تطبيق زين
العراق
مباشرة والدفع عن طريق بطاقات الشحن الاعتيادية او بطاقات الدفع الالكتروني مما يمكن المشترك أن تكون رحلته رقميه تماما وهو أمر سعت الشركة الى تنفيذه كجزء من استراتيجيتها لتعزيز خدمة المشتركين.
تتوفر خطوط "كفوو" في جميع مراكز بيع زين الرئيسية ونقاط البيع المعتمدة، لمعرفة تفاصيل خط كفوو والاسعار والخدمات المضافة يرجى زيارة
الرابط التالي
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
نشرة السومرية.. القضاء يحقق بتسجيلات رئيس النزاهة ورفوف البرلمان تحتضن القوانين المهمة
12:39 | 2024-09-11
بعد قرار القضاء بالتحقيق.. السومرية نيوز تنشر التسجيل الصوتي المنسوب الى رئيس هيئة النزاهة
11:14 | 2024-09-11
تابعوا في نشرة السومرية.. زيارة بزشكيان وتلكؤ مشاريع الديوانية وتداعيات اجتماع المجلس الاقتصادي
12:12 | 2024-09-10
ملفات السومرية بنشرة الظهيرة.. زيارة بزشكيان واستضافة رئيس هيئة النزاهة وانفجار "دلفري" ببغداد
07:28 | 2024-09-10
زين العراق
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
جمال الشريف يحسم الجدل.. هل تعرض العراق لظلم تحكيمي ضد الكويت؟
رياضة
28.52%
05:45 | 2024-09-11
جمال الشريف يحسم الجدل.. هل تعرض العراق لظلم تحكيمي ضد الكويت؟
05:45 | 2024-09-11
أول تعليق لمدرب العراق بعد مباراة الكويت
رياضة
27.54%
17:01 | 2024-09-10
أول تعليق لمدرب العراق بعد مباراة الكويت
17:01 | 2024-09-10
قرار جديد من الكويت بشأن مباراة العراق الأمس
رياضة
24.34%
11:47 | 2024-09-11
قرار جديد من الكويت بشأن مباراة العراق الأمس
11:47 | 2024-09-11
تحليل رياضي: الجماهير الكويتية تذوقت "خدعة عمّان" بمُرّها خلال مباراة العراق
رياضة
19.59%
03:18 | 2024-09-11
تحليل رياضي: الجماهير الكويتية تذوقت "خدعة عمّان" بمُرّها خلال مباراة العراق
03:18 | 2024-09-11
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
بعد التحري
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
بعد التحري
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
العراق في دقيقة
11-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-11
العراق في دقيقة
11-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
استديو Noon
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
استديو Noon
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
Morning Live
القروض المادية تحل ازمة وتفتح عشرات الازمات غيرها - حلقة ١٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-11
Morning Live
القروض المادية تحل ازمة وتفتح عشرات الازمات غيرها - حلقة ١٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
طل الصباح
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
طل الصباح
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
عشرين
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
عشرين
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
جات بالليل
توقعات مباراة العراق والكويت 10-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-10
جات بالليل
توقعات مباراة العراق والكويت 10-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
بعد التحري
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
بعد التحري
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
العراق في دقيقة
11-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-11
العراق في دقيقة
11-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
استديو Noon
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
استديو Noon
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
Morning Live
القروض المادية تحل ازمة وتفتح عشرات الازمات غيرها - حلقة ١٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-11
Morning Live
القروض المادية تحل ازمة وتفتح عشرات الازمات غيرها - حلقة ١٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
طل الصباح
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
طل الصباح
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
عشرين
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
عشرين
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
جات بالليل
توقعات مباراة العراق والكويت 10-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-10
جات بالليل
توقعات مباراة العراق والكويت 10-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-10
اخترنا لك
5 شبكات تواصل اجتماعي بديلة تستحق التجربة
12:32 | 2024-09-11
لتجنب سخونة الهاتف.. امتنع عن استخدام هذه الميزات!
06:31 | 2024-09-11
تحديث ببجي موبايل 3.4.. الموعد والخطوات والتغييرات الرئيسية
06:27 | 2024-09-11
تحت شعار "العراق نحو مستقبل جديد لتكنولوجيا التحول الرقمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"
03:14 | 2024-09-11
ردة فعل عكسية اثر توقيفه... ماذا كشف دوروف بشأن تيليغرام؟
03:02 | 2024-09-10
نحو 900 مليون دولار خلال شهر.. أعلى 10 ألعاب موبايل ربحا في تموز الماضي
02:43 | 2024-09-09
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
برأيك، ما سبب تأخر توزيع الرواتب في بعض الدوائر الحكومية؟
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.