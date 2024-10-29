تجذب مليار مستخدم شهريا.. غوغل تتيح ميزة جديدة

وتهدف هذه الميزة إلى تحويل تجربة البحث التقليدية إلى تجربة أكثر تفاعلية وذكاءً، وتحويل تجربة البحث لجمهور عالمي.وجاء غوغل عن إطلاق ميزة ملخصات AI Overviews بعد تنفيذ المرحلة الأولى في مايو/أيار الماضي، حيث استأنفت خطة التوسع خارج الولايات في أغسطس/ آب الماضي.ويتوقع أن يجعل هذا الطرح المعلومات أكثر سهولة في الوصول إليها على مستوى العالم، مما يسهم في توفير نتائج بحث أكثر إفادة للمستخدمين.وتسعى غوغل إلى جذب مليار مستخدم شهريًا لهذه الميزة، التي كانت متاحة سابقًا فقط في الولايات .وتقول غوغل إن ميزة نظرة عامة AI Overviews حظيت بقبول جيد بشكل عام، حيث وجدها المستخدمون مفيدة في رحلات بحثهم.ومع هذا التوسع الجديد، سيتمكن عدد من الأشخاص من تجربة هذه الطريقة المتطورة للبحث، بغض النظر عن نوع استفساراتهم.ويعتبر التوسع العالمي لميزة AI Overviews من غوغل خطوة مبتكرة في طريقة التفاعل مع نتائج البحث، حيث يتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات بكفاءة .وتهدف هذه الميزة إلى توفير تجربة بحث أكثر انسيابية وراحة، مع الحفاظ على دقة وموثوقية الملخصات التي ينشئها .وتعد "ملخصات AI Overviews" ميزة جديدة في محرك بحث غوغل تعتمد على نموذج "Gemini" لتوليد ملخصات شاملة لمجموعة واسعة من الموضوعات التي يبحث عنها المستخدمون.وجاء هذا الابتكار استجابة لاكتشاف غوغل أن يمكن أن يعزز من فعالية البحث من خلال تقديم إجابات دقيقة وسريعة لاستفسارات معينة.وبدأت غوغل في مايو/أيار الماضي بإطلاق ميزة "ملخصات AI Overviews" للمستخدمين في الولايات المتحدة، لكن تلك الميزة واجهت انتقادات واسعة في بداياتها بسبب تقديم معلومات مضللة وأخطاء في بعض الأحيان.واستجابت غوغل لهذه الانتقادات من خلال تحديث الميزة، حيث أضافت إمكانية زيارة المواقع من خلال النقر على الروابط الموجودة داخل الملخصات. وأدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في حركة الزوار إلى المواقع الداعمة.