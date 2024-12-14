وقالت في منشور على مدونتها الرسمية إن النسخة الجديدة من "Grok-2" تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وستتميز بسرعة أداء تفوق النسخة السابقة بثلاث مرات، بالإضافة إلى تحسينات في الدقة والالتزام بالتعليمات، إلى جانب دعم لغات متعددة.وبحسب "xAI"، ستكون هذه النسخة متاحة لجميع مستخدمي منصة "إكس"، وهو ما يعد تغييرًا مقارنة بالفترة السابقة، حيث كان الوصول إلى "Grok" مقتصرًا على فئات معينة فقط. ومن ضمن التعديلات الجديدة، بإمكان أصحاب الحسابات المجانية على "إكس" استخدام "Grok"، ولكن ضمن حدود معينة، حيث يمكنهم طرح 10 أسئلة فقط كل ساعتين.ويُذكر أن "xAI" قد أطلقت إصدار "Grok-2" لأول مرة في أغسطس/آب الماضي، ومنذ ذلك الحين، عملت على أدائه لتلبية احتياجات مستخدمي منصة "إكس".ومن بين الميزات الجديدة التي أعلنت عنها "xAI"، هو إدخال زر خاص بـ"Grok" سيظهر في المنشورات على الصفحة الرئيسية للمستخدمين في "إكس".وسيساعد هذا الزر المستخدمين في العثور على محتوى ذي صلة والتفاعل مع المواضيع والمناقشات الرائجة، مما يعزز من تجربة المستخدم على المنصة.وتأتي هذه التحديثات في إطار سعي "xAI" لتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا التي تطورها، وتحسين التفاعل بين المستخدمين على منصة "إكس"، المملوكة أيضًا لإيلون ماسك.