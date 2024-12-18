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يميل الأشخاص إلى التحول من نظام iOS إلى أندرويد، أو العكس، لعدد لا يحصى من الأسباب، فمنهم من قد يشعر بالملل، أو يتأثر بالميزات الجديدة.

وأخيرًا، أدت ميزات دورًا مهمًا في التأثير على الأشخاص للانتقال من iOS إلى أندرويد، الذي يقدم ميزات عبر مجموعة من الهواتف الذكية، بما في ذلك الأجهزة ذات المستوى المبتدئ والمتوسط.

من ناحية أخرى، لا تتضمن أجهزة آيفون ميزات إلا في طرزها الراقية.

وتاليًا خمس ميزات في أندرويد ستجعلك تتخلى عن آيفون:

المشاركة السريعة

إذا كنت قد استخدمت AirDrop لمشاركة ملفات مثل بسلاسة مع الآخرين، فإن Quick Share على أندرويد هو المعادل لها.

وتتيح لك هذه الميزة المشاركة السريعة ونقل الملفات بسهولة عبر أجهزة أندرويد.

وفي الواقع، تدعم بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه الميزة الآن أيضًا، مما يجعل نقل الملفات بين هواتف أندرويد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أسهل.

ميزة الدائرة للبحث

تأتي هواتف أندرويد الرائدة مع ميزة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى "Circle to Search"، التي تتيح وضع دائرة حول شيء ما على شاشتك للبحث عنه.

وهذه الميزة مفيدة بشكل لا يصدق للعثور على المنتجات أو المعلومات، ومن ناحية أخرى، يفتقر نظام iOS إلى ميزة مماثلة.

تقسيم الشاشة

تُعد الشاشة المنقسمة ميزة ممتازة لتعدد المهام يوفرها نظام أندرويد، لكن لا يزال نظام iOS لا يوفرها، حتى مع نظام iOS 18.

وفي حين أن أجهزة آيباد التي تعمل بنظام iPadOS تتمتع بوظيفة تقسيم الشاشة، إلا أن أجهزة آيفون لا تزال تفتقر هذه الميزة.

دعم تعدد المستخدمين

بناءً على طراز هاتفك، يمكنك إضافة مستخدمين متعددين إلى جهاز واحد يعمل بنظام أندرويد، تمامًا كما تفعل على الكمبيوتر، بحيث يحصل كل مستخدم على مساحته الخاصة، مع تطبيقاته وخلفياته وإعداداته الخاصة.

وهناك أيضًا وضع ضيف إذا كنت لا تريد إنشاء مستخدم دائم، وبمجرد الخروج من وضع الضيف، يتم حذف جميع البيانات من تلك الجلسة.

كذلك، يمكنك ضبط الإعدادات للسماح أو تقييد وصول الضيف إلى مكالمات الهاتف، ومع ذلك، يفتقر نظام iOS إلى أي ميزة من هذا القبيل، لذلك يمكن لشخص واحد فقط استخدام آيفون في كل مرة، دون وجود خيار لوضع الضيف.

لوحة المفاتيح

تعتبر تجربة لوحة المفاتيح على أندرويد أفضل بشكل عام في جميع المجالات، ففي حين أن هذا أمر شخصي، نجد أن الكتابة على أندرويد، خاصةً باستخدام Gboard، أسرع وأكثر كفاءة.

كما أن التصحيح التلقائي أفضل بشكل ملحوظ مما تقدمه iOS، وغالبًا ما تتضمن لوحات مفاتيح أندرويد صفًا مخصصًا للأرقام، مما يسمح لك بكتابتها دون التبديل بين الصفحات.