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أفضل 5 هواتف ذكية تميزت بقدرات التصوير في 2024

تكنولوجيا

2024-12-23 | 09:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أفضل 5 هواتف ذكية تميزت بقدرات التصوير في 2024
486 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
في عام 2024، شهد سوق الهواتف الذكية تقدمًا ملحوظًا في مجال التصوير، حيث اعتمدت الشركات المصنعة على الابتكار في الأجهزة ومعالجة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يلي استعراض لأبرز الهواتف الذكية التي تميزت بقدرات تصوير استثنائية:
 
1. Vivo X200 Pro
 
يأتي "Vivo X200 Pro" مزودًا بنظام كاميرا متطور يضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 200 ميغابكسل مع تكبير بصري يصل إلى 3.7x.
 
وعُد هذا الهاتف خيارًا مثاليًّا للتصوير في ضوء النهار، مع أداء جيد في ظروف الإضاءة المنخفضة.
 
الميزات:
 
تصوير نهاري بألوان نابضة بالحياة.
 
إمكانيات تليفوتوغرافية متقدمة بفضل العدسة المعتمدة من Zeiss.
 
تسجيل فيديو بدقة 8K و4K مع دعم Dolby Vision HDR.
 
العيوب:
 
انتقالات غير مستقرة بين الكاميرات أثناء تصوير الفيديو.
 
مشاكل في استقرار الفيديو في الأوضاع السينمائية.
 
2. Oppo Find X8 Pro
 
يقدم "Oppo Find X8 Pro" نظام كاميرات رباعي بدقة 50 ميجابكسل يمتد من العدسة فائقة الاتساع (15 مم) إلى العدسة التليفوتوغرافية منظار (135 مم).
 
ويدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K مع تقنية Dolby Vision؛ مما يجعله منافسًا قويًّا في فئة الهواتف الفاخرة.
 
الميزات:
 
كاميرات متعددة الاستخدامات مع أداء ممتاز في تصوير البورتريه.
 
تسجيل فيديو 4K بجودة عالية عبر جميع المستشعرات.
 
العيوب:
 
اهتزاز ملحوظ أثناء تكبير الفيديو.
 
3. iPhone 16 Pro Max
 
يتميز "iPhone 16 Pro Max" بنظام كاميرات متعدد الاستخدامات يتيح تصوير صور ثابتة بدقة 24 ميغابكسل مع أطوال بؤرية مرنة (24 مم، 28 مم، 35 مم).
 
وويدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع تقنية Dolby Vision.
 
الميزات:
 
نظام كاميرا مرن بأطوال بؤرية متنوعة.
 
جودة فيديو استثنائية مع خيارات Dolby Vision والحركة البطيئة.
 
تسجيل صوتي مكاني محسن.
 
العيوب:
 
جودة تكبير 2x غير متسقة في الإضاءة الاصطناعية.
 
سعر مرتفع مقارنة بالمنافسين.
 
4. Pixel 9 Pro
 
يعتمد "Pixel 9 Pro" على التصوير الحاسوبي المتقدم، مما يجعله الأفضل في معالجة الصور ذات النطاق الديناميكي العالي (HDR) والإضاءة المنخفضة.
 
ويوفر الهاتف صورًا نابضة بالحياة، إلا أن المعالجة الزائدة قد تؤدي إلى فقدان بعض التفاصيل الدقيقة.
 
الميزات:
 
تصوير حاسوبي متفوق في ظروف الإضاءة المختلفة.
 
صور مثالية لوسائل التواصل الاجتماعي.
 
أداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة.
 
العيوب:
 
معالجة مفرطة تؤثر أحيانًا على التفاصيل الدقيقة.
 
تناقضات في انتقالات الفيديو بين المستشعرات.
 
الاعتماد على الإنترنت لميزة "Video Boost".
 
5. Samsung Galaxy S24 Ultra
 
يجمع "Galaxy S24 Ultra" بين نظام كاميرا رباعي يشمل مستشعرًا رئيسيًّا بدقة 200 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 50 ميغابكسل مع تكبير بصري 5x.
 
ويتميز الهاتف بأداء ممتاز في التصوير الفوتوغرافي، لكنه تراجع عن التكبير البصري 10x الذي كان ميزة في الإصدارات السابقة.
 
الميزات:
 
نظام كاميرا متنوع مع أداء قوي للمستشعر الرئيسي.
 
عدسات مقربة توفر صورًا شخصية مذهلة.
 
تناسق ألوان رائع في العدسة فائقة الاتساع.
 
العيوب:
 
تقليل الحد الأقصى للتكبير البصري من 10x إلى 5x.
 
أداء أقل في الإضاءة المنخفضة للعدسة فائقة الاتساع.
 
وتعكس هذه الأجهزة تنوع الخيارات المتاحة لعشاق التصوير، حيث تميز كل هاتف بمواصفات فريدة تلبي احتياجات المستخدمين المختلفين. سواء كنت تبحث عن كاميرا قوية للتصوير النهاري، أو أداء مذهل في الإضاءة المنخفضة، فإن هذه القائمة تضم خيارات تناسب الجميع.

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