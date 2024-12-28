آيفون جديد بدون حواف

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تستعد شركة أبل لإحداث تحول جذري في تصميم هواتفها الذكية، وتشير الشائعات إلى أن تعمل على تطوير أيفون جديد يتميز بشاشة تمتد لتغطي الجهاز بالكامل، مما يلغي الحاجة إلى الحواف التقليدية. ويعد التصميم المستقبلي بتجربة بصرية غير مسبوقة.

وتعمل شركة آبل على تطوير جهاز أيفون مع شركتي Samsung Display وLG Display اللتين ستتعاونان مع The Elec لتطوير شاشة OLED بدون حواف مخصصة لهذا المشروع، ومع ذلك، لم يتم تأكيد موعد بدء الإنتاج الضخم بعد.

من المتوقع أن يحافظ التصميم الجديد على شاشة مسطحة بحواف زاوية، مشابهة لتصميمات الأيفون الحالية، مع احتمال امتداد الشاشة إلى جوانب الجهاز، على غرار التصميم المستخدم في ساعة آبل.

سيكون هذا الجهاز، إذا تحقق، بمثابة خطوة نحو تحقيق تجربة بصرية غامرة، حيث ستغطي الشاشة كامل سطح الجهاز الأمامي، ما يلغي الحاجة إلى الحواف، كما سيجمع بين التصميم المميز للنماذج الحالية وحداثة الشاشة الممتدة إلى الجوانب.

كان جوبز، المؤسس المشارك لشركة أبل، قد تصور الهاتف الذكي المثالي كجهاز بسيط وبديهي يركز على تجربة المستخدم، ورؤيته كانت لجهاز يتألف من "شاشة كاملة" بدون أزرار مادية، ما يُبرز التفاعل من خلال واجهة تعمل باللمس فقط.

ركز جوبز على البساطة والجماليات، مع التوازن بين الوظائف والمظهر، وسعى إلى تصميم شاشة عالية الجودة ومتينة وسهلة الاستخدام.

ابتكرت آبل زر الإجراء، والذي ظهر لأول مرة في آيفون 15 برو، كأداة قابلة للتخصيص. يمكن للمستخدمين استخدامه لتفعيل الكاميرا، تشغيل المصباح، أو تسجيل الصوت.

لكن البعض قد يرى هذا الزر تناقضًا مع رؤية جوبز الأصلية للهاتف المثالي، حيث يشير وجوده إلى توجه أكثر نحو الوظائف، مما قد يبتعد عن البساطة الجمالية التي سعى إليها جوبز في البداية.