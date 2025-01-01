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حفاظًا على الخصوصية.. 6 أشياء لا تكشفها لبرامج الدردشة الذكية
تكنولوجيا
2025-01-01 | 09:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
323 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
في حين قد تبدو برامج الدردشة بمثابة
مساعد
مفيد وموثوق، يحذر الخبراء من الاعتماد عليها بشكل مفرط، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة مثل النصائح
الصحية
.
وتسلط الدراسات الاستقصائية الأخيرة الضوء على اتجاه متزايد للأشخاص الذين يلجؤون إلى
الذكاء الاصطناعي
للحصول على مثل هذه الإرشادات، حيث إن واحدًا من كل خمسة مستخدمين يسعون للحصول على المشورة
الصحية
من
الذكاء الاصطناعي
.
وينصح الخبراء بشدة بعدم الإفراط في مشاركة التفاصيل الشخصية أو الطبية مع ChatGPT وغيرها من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وإليك 6 أشياء لا يجب عليك أبدًا أن تكشفها أو تسأل عنها روبوتات الدردشة:
المعلومات الشخصية
لا تشارك معلوماتك الشخصية أبدًا مع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل اسمك أو عنوانك أو رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
ويمكن لروبوتات الدردشة من خلال استخدام هذه المعلومات تحديد من أنت وتتبع جميع نشاطك.
المعلومات المالية
من المهم جدًا عدم مشاركة معلوماتك المالية والمصرفية مثل أرقام حسابك البنكي وأرقام بطاقات الائتمان أو رقم الضمان الاجتماعي مع روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي وحتى مع غيرها من الأشخاص الحقيقيين.
وفي حال استخدام مثل هذه المعلومات فإنه من الممكن استخدامها لسرقة أموالك.
كلمات المرور
من أخطر الأمور التي يمكنك القيام بها مشاركة كلمات مرورك مع الآخرين، ومع روبوتات الدردشة الذكية.
ويكمن الخطر في أنه يمكن استخدام هذه الكلمات للدخول إلى حساباتك وسرقة بياناتك.
أسرارك
لا تشارك أسرارك أبدًا مع روبوتات الدردشة الذكية لأنها ليست شخصًا حقيقيًا ولا يمكن الوثوق بها للحفاظ على أسرارك آمنة.
ولا يجب عليك أبدًا إخبار روبوتات الدردشة الذكية بأي شيء لا تريد أن يعرفه الآخرون.
نصائح طبية أو صحية
الذكاء الاصطناعي
ليس طبيبك، لذا لا تطلب أبدًا منه المشورة
الصحية
. أيضًا، لا تشارك أبدًا تفاصيل صحتك بما في ذلك رقم التأمين وما إلى ذلك.
محتوى صريح
تقوم معظم روبوتات الدردشة بتصفية أي مواد صريحة تتم مشاركتها معها، لذا فإن أي شيء غير مناسب قد يؤدي إلى حظرك.
وتذكر أن الإنترنت لا ينسى أي شيء، لذا، قد لا تعرف أبدًا متى وأين قد تظهر هذه الأشياء.
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