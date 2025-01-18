مع هذه التطبيقات ستكون رسائلك خاصة تماماً

نيوز – منوعات

قدم تطبيق التراسل "واتساب" منذ سنوات عدة، وظيفة التشفير من البداية إلى النهاية، والتي تستخدم مفتاح تشفير على الجهاز الذي يرسل الرسالة، ما يضمن عدم قدرة الشركة نفسها على الوصول إليها.

لكن هناك استثناءات، فإذا تم استخدام برمجة تطبيقات "Meta cloud"، خاصة لحسابات الأعمال، فإن الرسائل لا تستخدم هذا النوع من التشفير.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عيب في هذا النوع من التشفير، كما اتضح خلال التسريب الضخم الذي حدث في في تشرين الثاني 2024، والذي تضمن نشر البيانات الشخصية للمستخدمين المرتبطة بأرقام الهواتف على الويب المظلم.

ويرجع السبب في ذلك إلى أنه على الرغم من تشفير الرسائل، فإن البيانات الوصفية ليست كذلك، إذ يشبه الأمر ما يمكن أن يحدث مع طرد يصل إلى منزلك، إذ يتم إخفاء المحتويات لكن يمكن لأي شخص رؤية البيانات الموجودة على الملصق الخارجي.

ولهذا السبب، اختار العديد من المستخدمين استخدام تطبيق تيليغرام، لكنه ليس آمنًا تمامًا؛ لأنه على الرغم من تشفير الرسائل، فإنه من الممكن فك تشفيرها على الخادم نفسه.

لذلك، إذا كنت تريد ضمان خصوصيتك وأمانك بشكل كامل، على الرغم من عدم وجود شيء موثوق به بنسبة 100%، فمن الأفضل تجربة خيارات أخرى غير WhatsApp أو Telegram.

وفيما يلي بعض التطبيقات السهلة جدًّا في الاستخدام:

"Threema" دون رقم هاتف

وعندما تبدأ في استخدام واتساب، سيُطلب منك إضافة رقم هاتفك، ما يعني أنك تقدم بالفعل بيانات شخصية يمكن المساس بها من خلال حملات التصيد الاحتيالي أو التصيد الصوتي الضارة.

من ناحية أخرى، يتيح لك "Threema" خيار الاستخدام دون الحاجة إلى إضافة رقمك، فهو مفتوح المصدر ويخضع لعمليات تدقيق أمنية متكررة، ويتوافق مع أحكام اللائحة العامة لحماية البيانات ومقره سويسرا، لذلك لن تنتقل بياناتك حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح أدوات حيوية لمختلف المهن، مثل مهنة الصحفي، إذ يمكنك بدء محادثات مجهولة، وإجراء مكالمات باستخدام تشفير من البداية إلى النهاية، والتحقق من جهات الاتصال باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وكل هذا دون أطراف ثالثة كوسطاء.

ولضمان خصوصية جميع البيانات، يتم فصل الخوادم المادية في موقعين مختلفين في سويسرا؛ إذا فشل أحدهما، فسوف يستمر الآخر في العمل بشكل مستقل، لتجنب مشاكل استمرارية الأعمال المحتملة.

وعلى عكس واتساب الذي يجمع بيانات المستخدم لتقديم إعلانات لجهات خارجية، لا توجد هنا أي نوع من الإعلانات ولا يتم جمعها.

تطبيق "SimpleX"

وعلى الرغم من أنه أكثر تعقيدًا بعض الشيء في الاستخدام إذا لم تكن لديك معرفة أساسية بالأمن السيبراني، فإن "SimpleX" هو أحد أفضل الخيارات إذا كنت تريد أن تكون مجهول الهوية تمامًا؛ لأنه لا ينشئ معرفات للمستخدمين، حتى لو كانت عشوائية.

ويعمل هذا النظام عن طريق استخدام عناوين مجهولة في أزواج من قوائم الرسائل أحادية الاتجاه، عادةً من خلال خوادم مختلفة.

وفي الحياة اليومية، سيكون الأمر مشابهًا جدًّا لوجود رقم هاتف مختلف لكل جهة اتصال.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إخفاء عنوان "IP" الخاص بك عن خوادم "SimpleX"، حيث يسمح لك بالاتصال بها عبر شبكة "Tor" الأكثر أمانًا في العالم، والتي تستخدمها الحكومات والمنظمات على أعلى مستوى.

ومن ناحية أخرى، فهو لا يسمح أيضًا لأطراف ثالثة بالكتابة إليك، حيث لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا شاركت اسم المستخدم المؤقت الخاص بك، إما من خلال رابط أو رمز "QR"، وكل ذلك دون أي نوع من الإعلانات.

"Session" بديل لتجنب الرقابة

في العديد من بلدان العالم، قد يكون الحفاظ على عدم الكشف عن الهوية أمرًا أساسيًّا لتجنب الرقابة الحكومية المفروضة على الاتصالات.

ويعدُّ "Session" أداة أساسية تعمل على تعزيز حرية المستخدم.

كما أنه مفتوح المصدر، ولا يترك أي أثر، وبالتالي فإن حدوث خروقات أمنية أو تسريبات للبيانات أمر مستحيل عمليًّا.

وبهذا المعنى، فهو واحد من أفضل وسائل الحماية للمستخدمين.

وعند تسجيل الدخول إلى "Session"، يقوم جهازك بإنشاء معرف حساب مشفر، والذي سيتم استخدامه للمعلومات عند تسجيل الدخول إلى التطبيق، على عكس أرقام الهواتف والبيانات الأخرى المطلوبة بوساطة التطبيقات الشائعة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتجنب الهجمات المعروفة، والتي يمكن أن تعرض هوية الرسائل للخطر.

كما أنه لامركزي تمامًا، ما يعني أنه يمكنك الكتابة حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت.