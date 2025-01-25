أبل تحسّن "تسجيل الشاشة" في آيفون

نيوز - تكنولوجيا

تقدم شركة "أبل" عدة مزايا تحسن من خلال بعضها ميزة "تسجيل الشاشة" في نظام iOS ، والتي تعدّ وسيلة رائعة لمشاركة ما يظهر على شاشة آيفون.



وحاليًا، تنفذ أداة "تسجيل الشاشة" وظيفتين أساسيتين؛ فهي تتيح للمستخدم حفظ التسجيل في تطبيق الصور أو بث شاشة آيفون مباشرة.

ومن خلال الضغط المطوّل على زر تسجيل الشاشة في مركز التحكم، يمكن الوصول إلى خيارات إضافية لتمكين الميكروفون وتعيين وجهة البث لتطبيقات الثالث المدعومة، مثل زووم وإنستغرام.

لكن في تحديث مستقبلي لنظام iOS، ستكتسب أداة تسجيل الشاشة المدمجة مزايا جديدة تزيد من فائدتها، نستعرضها فيما يلي:

تسجيل صوت ستيريو

حاليًا، يتم التقاط الصوت أثناء تسجيل الشاشة من ميكروفون آيفون بشكل أحادي.

لكن مع التحديث المستقبلي، سيتمكن المستخدمون من استخدام ميكروفونات متعددة لإنشاء تسجيل صوتي بتقنية الستيريو، مما يحسّن من جودة الصوت.

دعم HDR لتسجيل الشاشة

حتى الآن، تلتقط تسجيلات الشاشة ما يظهر عليها دون أي تحسينات. وربما لاحظت أنه إذا بدأت تسجيل الشاشة أثناء عرض محتوى محسّن بتقنية HDR، فإن الشاشة تخفت وتعرض كل شيء بجودة عادية.

لكن مع التحديث القادم، سيتمكن المستخدمون من التقاط محتوى HDR وحفظه باستخدام أداة تسجيل الشاشة، مما يحافظ على جودة الصورة العالية.

تحديد جزء معين من الشاشة

ستتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية تسجيل جزء معين من الشاشة بدلاً من تسجيل الشاشة بأكملها. قد تكون هذه الميزة مشابهة لتلك المتوفرة في بعض أنظمة التشغيل الأخرى، وستساعد على تخصيص التسجيل، خصوصًا لتطبيقات أو ألعاب تتطلب تسجيل منطقة محددة فقط.

صورة داخل صورة

ربما تكون هذه الميزة هي الإضافة الأبرز لتسجيل الشاشة. ستتيح القدرة على التقاط فيديو من الكاميرا أثناء تسجيل الشاشة باستخدام تقنية "صورة داخل صورة".

بمعنى أنه يمكن تسجيل شاشة الجهاز وفي الوقت نفسه تسجيل فيديو من الكاميرا، بحيث يعمل كل منهما بشكل مستقل، وستتوفر هذه الميزة في واجهة تسجيل الشاشة عبر زر الكاميرا الجديد، الموجود بجانب خيار الميكروفون.

وهذه التحديثات لن تكون مؤثرة بالنسبة لبعض المستخدمين، لكنها تشكّل إضافة مرحبًا بها لأولئك الذين يعتمدون على أداة تسجيل الشاشة بشكل منتظم.

هذه الميزات ستجعل أداة تسجيل الشاشة أكثر فائدة وتلبي احتياجات متعددة.