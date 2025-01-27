هل يستطيع الذكاء الاصطناعي حماية الهواتف من السرقة؟

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن الميزة الجديدة تقوم باستمرار بتحليل سيناريوهات استخدام الهاتف وتحديد محاولات الأطراف الثالثة للوصول لبياناته أو سرقة الجهاز، فعلى سبيل المثال وفي حال استشعرت الميزة أن الهاتف تم انتزاعه بسرعة من يد المستخدم ستقوم بقفل الهاتف تلقائيا حتى لا يتمكن من سرقه من استخدامه أو الوصول إلى بياناته.كما أن ميزة Identity Check ستعمل تلقائيا في الهاتف الذكي في حال أجريت عدة محاولات غير ناجحة لفك قفل الشاشة أو تغيير المرور في الجهاز، وللوصول مجددا إلى بيانات الهاتف سيتعين على المستخدم تعطيل الحظر عن طريق استخدام حساب غوغل الإلكتروني وإدخال بياناته البيومترية، مثل بصمة الوجه أو بصمات الأصابع.وبإمكان المستخدم أن يفعّل هذه الميزة في جميع الأماكن التي يتواجد فيها الهاتف عدا الأماكن التي يحددها على أنها آمنة مثل منزله أو مكان عمله، أي في حال اكتشفت الميزة أن الهاتف فقد أو سرق من المستخدم في مكان عام مثلا ستقوم تلقائيا بقفل بياناته.ويمكن الاستفادة من هذه الميزة حاليا في جميع هواتف Pixel التي تعمل بأنظمة Android 15، كما سيتم إدخالها قريبا لأنظمة One UI 7 المخصصة لهواتف سامسونغ الذكية، ومن المفترض أن تطرحها غوغل مستقبلا في العديد من هواتف أندرويد الذكية.