واتساب يختبر ميزة محادثات جديدة.. تعرف عليها

وبحسب موقع WABetaInfo، فإن خدمة التراسل الخضراء، ستساعد المستخدمين على إنشاء تذكيرات وتنظيم فعاليات والاجتماعات مباشرة داخل محادثاتهم الفردية، مما سيسهم في تنظيم التفاعل بينهم على أرض الواقع بشكل عملي وفعّال.الميزة التجريبية تم رصدها داخل إصدار رقم 2.25.3.6، والذي يصل هواتف المستخدمين العاملة بنظام تشغيل أندرويد، شرط أن يكونوا من المشتركين في برنامج المزايا التجريبية Beta Program.يُذكر أن خاصية إنشاء تذكيرات الفعاليات تتوفر بالفعل داخل المحادثات الجماعية منذ فترة طويلة على واتساب، وهي تسمح للمستخدم بإنشاء تذكير بشأن مكالمة فيديو في توقيت وتاريخ محدد في المستقبل، بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على إشعار قبل موعد المكالمة على هواتفهم.تابع أخبار التكنولوجيا، إذ تستعد لتوسيع نطاق إتاحة مساعدها الذكي Meta Al، إلى 21 دولة حول العالم، تضم دولاً من عربية من الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.غيرت واتساب بشكل كبير من تجربة المستخدمين مع المحادثات الفردية، خاصة من خلال تضمين مزايا الذكاء الاصطناعي عبر غرس أدوات مساعد ميتا الذكي Meta AI مباشرة داخل المحادثات، حيث يمكن الاستعانة به للحصول على معلومات حول أي موضوع بعد قيامه بالبحث على الويب، دون الحاجة لمغادرة المحادثة، كذلك يسهل على المستخدمين إمكانية تصميم الصور وتحرير النصوص بشكل سريع، وكذلك المساعدة في الحصول على مقترحات لموضوعات مختلفة.