نيوز – تكنولوجيا

تتوارد الشكوك أحيانًا بأن شخصا يستخدم اتصال الإنترنت بشيء غير قانوني، وهو يسبب مشكلة قانونية أو يعرض أمان بياناتك للخطر.

وإذا كنت تشك في أن شخصًا ما يستخدم شبكة "واي فاي" الخاصة بك دون إذن، ولكنك لست متأكدًا بنسبة 100%، فيمكنك عادةً تسجيل الدخول إلى جهاز "الراوتر" والتحقق من قائمة الأجهزة المتصلة.

وتختلف الطريقة التي تسجل بها الدخول والتحقق من ذلك حسب الشركة المصنعة للجهاز، وهو ما يتطلب مراجعة وثائق جهاز "الراوتر" لمعرفة الطريقة الصحيحة، وبمجرد الدخول إلى اعدادات "الراوتر"، ابحث عن أسماء غير مألوفة في قائمة الأجهزة المتصلة بنشاط، التي قد يكون من بينها ما يستخدمها جيرانك.

وتتيح لك بعض أجهزة التوجيه استبعاد أو حظر الأجهزة مباشرةً من هذه القائمة عن طريق حظر عنوان "MAC" معين، ويعمل هذا الحظر في .

لكنه ليس مضمونًا لأن بعض الأجهزة مثل أجهزة "آيفون" توفر عناوين "MAC" جديدة وعشوائية كإجراء للخصوصية، وهذا يعني أن الجهاز قد لا يكون محظورًا بعد الآن في المرة التالية التي يتصل فيها.

تغيير كلمة المرور

ربما كانت هناك فترة زارك فيها أحد الجيران وأعطيته كلمة مرور "الواي فاي"، واستمر بعدها في استخدام الإنترنت حتى عندما لا يكون في الزيارة، أو ربما أعطى أحد الجيران الموثوق بهم أو أحد أفراد الأسرة القريبين منك كلمة مرور شبكة "الواي فاي" لصديق.

ومن أجل ذلك فإن أسرع طريقة لمنع سرقة "الواي فاي" هي تغيير كلمة المرور، وبعد ذلك سيطلب من كل جهاز يحاول الإتصال بكلمة المرور القديمة أن يدخل كلمة المرور الجديدة التي قمت بتعيينها.

لكن لهذه الطريقة أيضًا تبعات مزعجة إذا كان لديك الكثير من الأجهزة المتصلة؛ لأنه سيتعين عليك إعادة إدخال كلمة المرور الجديدة على كل جهاز لكي يتمكن من الإتصال بشبكة "الواي فاي" مجددًا.

وإذا كنت تدير نقطة وصول "Wi-Fi" مفتوحة تسمح للأشخاص بالاتصال دون كلمة مرور، فقد حان الوقت لإعادة التفكير بذلك وتعيين كلمة مرور لشبكتك.

وتدعم العديد من أجهزة "الراوتر" حسابات الضيف المعزولة عن الشبكة الرئيسة، والتي تستخدم كلمة مرور بديلة، وإذا كان أحد الجيران يسرق شبكة "واي فاي" الخاصة بك من خلال حساب ضيف.

وستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى واجهة "الراوتر" وتعطيلها، وحتى إذا لم يكن جيرانك يستخدمون حساب ضيف للوصول، فربما يجب عليك تعطيل حساب الضيف إذا لم تستخدمه أبدًا.