تسمح للمستخدمين بدفع الفواتير.. واتساب يطرح ميزة جديدة

وفي 2020، قدم واتساب خيار إرسال واستقبال الأموال باستخدام الدفع الموحدة (UPI) لمستخدمين محددين في البلاد، ومؤخرًا، قامت مؤسسة المدفوعات الوطنية (NPCI) بإزالة حد إدراج UPI لمنصة Meta المملوكة، مما يسمح لها بتوسيع الدفع الخاصة بها لجميع المستخدمين في الهند.قد يتمكن مستخدمو قريبًا من إجراء دفعات المباشرة.تعمل شركة واتساب على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين في الهند بسداد الفواتير، وقد تم هذه الميزة أثناء تفكيك ملف APK بواسطة موقع Android Authority ، وقد تم رصد هذه الميزة قيد التطوير في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد 2.25.3.15 ، وهذا يشير إلى أن التطبيق المملوك لشركة Meta يتطلع إلى توسيع خدماته المالية في البلاد.ويشير التقرير إلى أن الميزة الجديدة ستمكن المستخدمين على الأرجح من سداد مباشرة عبر تطبيق واتساب، ويضيف التقرير أن الفئات المدعومة لسداد قد تشمل فواتير الكهرباء، وإعادة شحن الهواتف المحمولة مسبقة الدفع، وسداد الغاز المسال، وفواتير المياه، وفواتير الهاتف الثابت المدفوعة لاحقًا، وسداد الإيجار.وبحسب التقرير، فإن خيار دفع قيد التطوير حاليًا، ولكن تم بالفعل إضافة نشاط فارغ له إلى الإصدار التجريبي المذكور أعلاه من . ولا يُعرف بعد الجدول الزمني للإصدار، ولكن من المتوقع أن يكون متاحًا لمختبري الإصدار التجريبي في الهند قبل طرحه على قناة التحديث المستقرة.وتشير النشرة إلى أن المنصة قد تواجه بعض التحديات التنظيمية أو اللوجستية قبل إطلاق الخدمة في الهند ، وتسمح واتساب حاليًا للمستخدمين بإجراء مدفوعات UPI لجهات الاتصال والشركات.ويشير التقرير أيضًا إلى أن هذه الميزة الجديدة تم رصدها بعد أن رفعت NPCI حد تسجيل المستخدمين لـ Pay، والآن يمكنها التنافس بشكل مباشر مع منصات الدفع المخصصة مثل PhonePe وGoogle Pay.في العام الماضي، تم رصد تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta وهو يختبر خيارًا يسمح للمستخدمين بإجراء مدفوعات دولية من التطبيق.